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زيلينسكي يقول إنه سيزور إيطاليا لإجراء محادثات مع جورجيا ميلوني بعد رحلته إلى ألمانيا

أخبار دولية
2024-09-06 | 05:06
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زيلينسكي يقول إنه سيزور إيطاليا لإجراء محادثات مع جورجيا ميلوني بعد رحلته إلى ألمانيا
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زيلينسكي يقول إنه سيزور إيطاليا لإجراء محادثات مع جورجيا ميلوني بعد رحلته إلى ألمانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه سيزور إيطاليا لحضور منتدى اقتصادي ولإجراء "مفاوضات" مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بعد اجتماع لحلفاء أوكرانيا الدوليين في ألمانيا.
     
وقال زياينسكي في رسالة عبر تلغرام تشير إلى زيارته إلى ألمانيا، إنّه "بعد ذلك، ستكون إيطاليا. منتدى أمبروسيتي الاقتصادي الدولي، لقاءات مع مسؤولي شركات إيطالية. مفاوضات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني". 
 

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