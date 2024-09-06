وزيرة الخارجية الألمانية: الخيار العسكري البحت ليس الحل في غزة

أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنّ الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة.



وقالت للصحافيين بعد اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أظهرت نهاية الأسبوع الماضي بشكل مأسوي أنّ خيارا عسكريا بحتا ليس حلا للوضع في غزة"، في إشارة إلى إعلان العثور على جثث ست رهائن في غزة الأحد.