خلافات عدة تعرقل التوصل للإتفاق الكامل بين إسرائيل وحماس... إليكم التفاصيل

تتحدث تقارير عن قرب تقديم واشنطن لمقترح "الفرصة الأخيرة" لعقد صفقة بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت تبقى خلافات عدة تعرقل التوصل للاتفاق الكامل.إليكم التفاصيل عن هذه المعطيات وغيرها...