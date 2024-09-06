زيلينسكي طلب من حلفائه المزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من الأسلحة من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا من أجل صد القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية خصوصًا في منطقة دونيتسك في الشرق.



وطلب زيلينسكي، خلال اجتماع لحلفاء كييف في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين في غرب ألمانيا، السماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى ليس فقط على الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بل أيضًا على الأراضي الروسية.













