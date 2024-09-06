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روسيا ستفرض قيودا على وسائل إعلام أميركية ردا على عقوبات فرضت على "آر تي"

تعهّد الكرملين فرض "قيود" على وسائل إعلام أميركية لها وجود في روسيا ردا على عقوبات أعلنت الخميس ضد وسائل إعلام روسية رسمية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "ريا نوفوستي" الرسمية للأنباء: "ستتخذ بالتأكيد تدابير تقيد وسائل إعلامهم".