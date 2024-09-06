ترامب يعتزم تعيين ماسك مدققًا لأداء الحكومة الفدرالية بحال فوزه

قبل المناظرة المرتقبة الاسبوع المقبل، أظهر استطلاع رأي لمؤسسة يوغوف أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات كامالا هاريس تتقدم على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولايات بنسلفانيا وميشيغان ونيفادا وويسكونسن الحاسمة.



وفي السياق، أعلن ترامب أمام جمع من شخصيات دوائر المال والأعمال في نيويورك أنه يعتزم تعيين داعمه الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق.



وشدد ترامب على خطته لخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتسهيل الإجراءات الإدارية.