وفاة أميركية بعد إصابتها في احتجاجات مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مواطنة أميركية شاركت في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة توفيت متأثرة بجراحها اليوم الجمعة بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على رأسها.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقرير. ولم يصدر تعليق بعد من السفارة الأميركية.