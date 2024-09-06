مصادر لـ"رويترز": العراق وأميركا يتوصلان لتفاهم بشأن خطط لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة

كشفت عدة مصادر مطلعة أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول خطة انسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من الأراضي العراقية.



وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول أيلول من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي.



وينتظر الاتفاق موافقة قيادة البلدين وتحديد موعد للإعلان عنه.



وأعلن مسؤول أمريكي كبير أننا "توصلنا إلى اتفاق، وحاليا يتعلق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه".