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غروسي يعرب عن قلقه حيال سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين

أخبار دولية
2024-09-06 | 11:18
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غروسي يعرب عن قلقه حيال سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين
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غروسي يعرب عن قلقه حيال سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن قلقه في شأن سلامة محطتين كورسك وزابوريجيا النوويتين في روسيا وأوكرانيا على التوالي، المعرضتين لخطر المعارك والقصف.

     

وقال غروسي، خلال اجتماع مع رئيس الوكالة النووية الروسية (روساتوم) أليكسي ليخاتشيف، في مدينة كالينينغراد الروسية: "لا تزال الأوقات صعبة للغاية".

     

وأشار إلى "وضع مثير للقلق" في محطة كورسك الواقعة في منطقة روسية حيث باشرت القوات الأوكرانية هجوما مباغتا في مطلع آب.

     

واعتبر غروسي أنّ الوضع في هاتين المحطتين "يظهر بوضوح أننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن مسألة ضمان السلامة النووية". 

     

وشدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن "محطات الطاقة النووية لا يمكن أن تكون أبدا هدفا مشروعا في نزاع مسلح".

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