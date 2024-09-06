واشنطن تسعى "بشكل عاجل" للحصول على معلومات حول مقتل أميركية في الضفة الغربية

أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى "بشكل عاجل" للحصول على معلومات عن مقتل مواطنة أميركية في الضفة الغربية المحتلة حيث قال مسؤول فلسطيني إنها أصيبت برصاص في الرأس.



وقدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر " أعمق تعازينا لعائلتها وأحبائها".



وأكد أننا "نجمع بشكل عاجل المزيد من المعلومات عن ظروف وفاتها وسيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نعرف المزيد".



وحدد هوية المرأة على أنها عائشة نور إزغي ووصف مقتلها بأنه "مأسوي"، من دون تحديد المسؤولية في ذلك على الفور.