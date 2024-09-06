تحقيق في مزاعم مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين

فتح ممثلو الادعاء العام في أوكرانيا تحقيقًا في مزاعم مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين، بعد استسلامهم برصاص القوات الروسية على الجبهة الشرقية في القرب من بوكروفسك.

وقال مكتب المدعي العام في أوكرانيا على تطبيق تيليجرام إن الواقعة حدثت بعدما هاجمت قوات روسية خندقا يستخدمه الجيش الأوكرانيّ للاحتماء في 27 آب، وذلك في معرض وصفه لأحدث واقعة بين عشرات الوقائع المماثلة التي تحدثت أوكرانيا عن وقوعها.

وأوضح البيان "خرج الجنود من المخبأ المتضرر وجثوا على ركبهم ووضعوا أيديهم خلفه رؤوسهم. وفي هذا الوقت، فتح الروس النار".

وحصلت شبكة (سي.إن.إن) على مقطع فيديو مصور بطائرة مسيرة أوكرانية تظهر فيه عملية الإعدام المفترضة. وأمكنت رؤية ثلاثة رجال جاثين على ركبهم في مقطع الفيديو ويسقطون على الأرض في غضون ثوان بعد ما بدا أنه إطلاق للنار.