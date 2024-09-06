إرجاء الحكم على ترامب في قضية ستورمي دانيالز إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، الحكم الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وكان من المقرر أن يصدر الحكم علىفي 18 أيلول بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية، لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه إلى 26 تشرين الثاني.



وتجرى الانتخابات في الخامس من الشهر نفسه.