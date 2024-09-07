قتلى و92 جريحا في الصين جراء الإعصار "ياغي"

خلّف الإعصار الكبير "ياغي" ما لا يقل عن قتيلين و92 جريحا في جزيرة هاينان السياحية في جنوب الصين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية .



وأدى الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية تجاوزت سرعتها 230 كلم/ساعة، ما استدعى إجلاء نحو 460 ألف شخص، وفق محطة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في".



وفي مقاطعة قوانغدونغ المجاورة (جنوب)، أعلنت السلطات الجمعة أنها أجلت أكثر من 574 ألفا من السكان إلى مناطق آمنة.



وألغى المطار في هايكو، عاصمة هاينان في شمال الجزيرة، كل الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة السبت حتى الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي، وفقا لتلفزيون سي سي تي في.