وزير الثقافة الإيطالي يستقيل بسبب علاقة جمعته بمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي

قدّم وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو استقالته من منصبه بسبب علاقة غرامية مع مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وجّه سانجوليانو رسالة إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني نشرتها وزارته قال فيها إنه "بعد التفكير طويلا وبجدية في خلال هذه الأيام المؤلمة (...) قررت الاستقالة نهائيا من منصبي".



وأعلن أنه سيتقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدفاع عن "شرفه" و"إثبات شفافيتي المطلقة وأنني تصرفت على نحو صحيح"، من دون أن يحدد الجهة المستهدفة بشكواه.



وقالت ميلوني في بيان: "أشكر بصدق جينارو سانجوليانو (...) على العمل الاستثنائي الذي أتمّه حتى الآن ومكّن الحكومة الإيطالية من تحقيق نتائج مهمة في إحياء التراث الثقافي الإيطالي العظيم وتعزيزه".



وحاول الوزير الأربعاء إنقاذ وظيفته في خطوة أثارت سخرية على نطاق واسع في الصحافة، وشرح ظروف لقائه مع ماريا روزاريا بوتشا (41 عاما) التي أمطرت من جهتها شبكات التواصل الاجتماعي بشهادات عن علاقتهما.



وأقر الوزير المستقيل بأن الأمر كان قد "أصبح علاقة عاطفية" في أيار الماضي، مدعيا أنه وضع حدا لها بين "نهاية تموز وبداية آب.



وكانت بوتشا قد نشرت في نهاية آب/أغسطس على إنستغرام تعيينها المزعوم مستشارةً لوزير الثقافة للفعاليات الكبرى، وهو ما سارع سانجوليانو إلى نفيه.



وردّت بوتشا بنشر صور لها مع الوزير في الكثير من المناسبات العامة، فضلا عن رسائل بريد إلكتروني وبطاقات سفر.