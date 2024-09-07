الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الثقافة الإيطالي يستقيل بسبب علاقة جمعته بمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار دولية
2024-09-07 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الثقافة الإيطالي يستقيل بسبب علاقة جمعته بمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي
قدّم وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو استقالته من منصبه بسبب علاقة غرامية مع مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجّه سانجوليانو رسالة إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني نشرتها وزارته قال فيها إنه "بعد التفكير طويلا وبجدية في خلال هذه الأيام المؤلمة (...) قررت الاستقالة نهائيا من منصبي".
وأعلن أنه سيتقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدفاع عن "شرفه" و"إثبات شفافيتي المطلقة وأنني تصرفت على نحو صحيح"، من دون أن يحدد الجهة المستهدفة بشكواه.
وقالت ميلوني في بيان: "أشكر بصدق جينارو سانجوليانو (...) على العمل الاستثنائي الذي أتمّه حتى الآن ومكّن الحكومة الإيطالية من تحقيق نتائج مهمة في إحياء التراث الثقافي الإيطالي العظيم وتعزيزه".
وحاول الوزير الأربعاء إنقاذ وظيفته في خطوة أثارت سخرية على نطاق واسع في الصحافة، وشرح ظروف لقائه مع ماريا روزاريا بوتشا (41 عاما) التي أمطرت من جهتها شبكات التواصل الاجتماعي بشهادات عن علاقتهما.
وأقر الوزير المستقيل بأن الأمر كان قد "أصبح علاقة عاطفية" في أيار الماضي، مدعيا أنه وضع حدا لها بين "نهاية تموز وبداية آب.
وكانت بوتشا قد نشرت في نهاية آب/أغسطس على إنستغرام تعيينها المزعوم مستشارةً لوزير الثقافة للفعاليات الكبرى، وهو ما سارع سانجوليانو إلى نفيه.
وردّت بوتشا بنشر صور لها مع الوزير في الكثير من المناسبات العامة، فضلا عن رسائل بريد إلكتروني وبطاقات سفر.
أخبار دولية
الثقافة
الإيطالي
يستقيل
علاقة
جمعته
بمؤثرة
مواقع
التواصل
الاجتماعي
التالي
الولايات المتحدة تعلن إحباط "هجوم إرهابي" ضد اليهود في نيويورك
قتلى و92 جريحا في الصين جراء الإعصار "ياغي"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-09-02
وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟
فنّ
2024-09-02
وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟
0
منوعات
2024-08-14
رجل يستفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما فعله بلبوة! (فيديو)
منوعات
2024-08-14
رجل يستفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما فعله بلبوة! (فيديو)
0
فنّ
2024-08-12
"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)
فنّ
2024-08-12
"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)
0
منوعات
05:11
لحية الأمير وليام الجديدة تشعل مواقع التواصل... وهكذا بدا بأحدث إطلالاته! (صور)
منوعات
05:11
لحية الأمير وليام الجديدة تشعل مواقع التواصل... وهكذا بدا بأحدث إطلالاته! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:26
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا
أخبار دولية
03:26
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا
0
أخبار دولية
01:52
بيونغ يانغ تطلق دفعة جديدة من البالونات المحملة نفايات باتجاه الجنوب
أخبار دولية
01:52
بيونغ يانغ تطلق دفعة جديدة من البالونات المحملة نفايات باتجاه الجنوب
0
أخبار دولية
00:36
إقالة وزير حقوق الإنسان في الحكومة البرازيلية بعد اتهمات بالتحرش الجنسي
أخبار دولية
00:36
إقالة وزير حقوق الإنسان في الحكومة البرازيلية بعد اتهمات بالتحرش الجنسي
0
أخبار دولية
00:33
البابا يحض بابوا غينيا الجديدة على "وقف دوامة" العنف القبلي
أخبار دولية
00:33
البابا يحض بابوا غينيا الجديدة على "وقف دوامة" العنف القبلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:17
على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)
منوعات
08:17
على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)
0
منوعات
13:01
هل تحبون الروائح القوية؟ حافظوا على رائحة العطر لفترة طويلة بهذه النصائح (فيديو)
منوعات
13:01
هل تحبون الروائح القوية؟ حافظوا على رائحة العطر لفترة طويلة بهذه النصائح (فيديو)
0
أخبار دولية
11:57
مسؤول في المخابرات الأميركية: روسيا هي الخصم الأجنبيّ الأكثر نشاطًا في محاولة التأثير على الانتخابات
أخبار دولية
11:57
مسؤول في المخابرات الأميركية: روسيا هي الخصم الأجنبيّ الأكثر نشاطًا في محاولة التأثير على الانتخابات
0
أخبار دولية
2024-08-30
زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة كامتشاتكا الروسية
أخبار دولية
2024-08-30
زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة كامتشاتكا الروسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:40
باسيل: لم يتجرأ أحد على فتح ملف سلامة سوى التيار
أخبار لبنان
16:40
باسيل: لم يتجرأ أحد على فتح ملف سلامة سوى التيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها
0
رياضة
13:40
نادي الرياضي إلى سنغافورة لتمثيل لبنان والقارة الصفراء في بطولة العالم للأندية
رياضة
13:40
نادي الرياضي إلى سنغافورة لتمثيل لبنان والقارة الصفراء في بطولة العالم للأندية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مفاوضات صفقة الأسرى أمام طريق مسدود… وحاجة إلى جولة جديدة لبلينكن
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مفاوضات صفقة الأسرى أمام طريق مسدود… وحاجة إلى جولة جديدة لبلينكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. إعتداءات جديدة تطال الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. إعتداءات جديدة تطال الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إصرار أميركيّ على بث جو إيجابيّ في شأن مفاوضات غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إصرار أميركيّ على بث جو إيجابيّ في شأن مفاوضات غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لتجنيب لبنان مفاعيل وضعه على اللائحة الرمادية ... منصوري يواصل مساعيه في لندن
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لتجنيب لبنان مفاعيل وضعه على اللائحة الرمادية ... منصوري يواصل مساعيه في لندن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
08:17
على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)
منوعات
08:17
على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)
2
أمن وقضاء
06:14
العثور على ثلاثة أطفال في طرابلس
أمن وقضاء
06:14
العثور على ثلاثة أطفال في طرابلس
3
فنّ
04:13
بقلب زهري والكثير من الحب... نادين الراسي: "أختي"! (صورة)
فنّ
04:13
بقلب زهري والكثير من الحب... نادين الراسي: "أختي"! (صورة)
4
أخبار لبنان
03:14
رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان
أخبار لبنان
03:14
رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان
5
منوعات
05:11
لحية الأمير وليام الجديدة تشعل مواقع التواصل... وهكذا بدا بأحدث إطلالاته! (صور)
منوعات
05:11
لحية الأمير وليام الجديدة تشعل مواقع التواصل... وهكذا بدا بأحدث إطلالاته! (صور)
6
منوعات
04:03
"للأفضل أو للأسوأ أحبك"... إيميه صياح تحتفل بذكرى زواجها العاشرة بطريقة مميزة! (فيديو)
منوعات
04:03
"للأفضل أو للأسوأ أحبك"... إيميه صياح تحتفل بذكرى زواجها العاشرة بطريقة مميزة! (فيديو)
7
آخر الأخبار
17:00
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: مخاوف من أنّ تقديم مقترح ثان خلال أسابيع لن يؤدي إلّا إلى إحراج إدارة بايدن
آخر الأخبار
17:00
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: مخاوف من أنّ تقديم مقترح ثان خلال أسابيع لن يؤدي إلّا إلى إحراج إدارة بايدن
8
منوعات
08:03
امرأة تركية تعترف بقتل زوجها على الهواء... وهذه تفاصيل الجريمة! (فيديو)
منوعات
08:03
امرأة تركية تعترف بقتل زوجها على الهواء... وهذه تفاصيل الجريمة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More