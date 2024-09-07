الولايات المتحدة تعلن إحباط "هجوم إرهابي" ضد اليهود في نيويورك

أعلنت الولايات المتحدة أنها أحبطت "هجوما إرهابيا" ضد يهود في مدينة نيويورك، كان باكستانيّ يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم الدولة الإسلامية في حدود السابع من تشرين الأول المقبل، مؤكدةً اعتقاله.



وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان بأن الشاب البالغ 20 عاما ويدعى "محمد شهزيب خان ومعروف باسم شازب جدعون حاول دخول الولايات المتحدة لارتكاب جريمة قتل جماعية في مركز يهودي بنيويورك" وقد "اعتُقل في 4 أيلول في كندا بناء على طلب مكتب المدعي العام الفدرالي" في مانهاتن.



وأوضح وزير العدل ميريك غارلاند أن "المتهم يُشتبه في أنه خطط لهجوم إرهابي في حدود السابع من تشرين الأول من هذا العام بهدف مُعلَن هو قتل أكبر عدد ممكن من اليهود باسم تنظيم الدولة الإسلامية".



ووفقا لمدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) كريستوفر راي، كان الشاب الباكستاني "عازما على قتل يهود هنا في الولايات المتحدة، بعد عام تقريبا على هجوم حماس الفظيع على إسرائيل" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.



واستنادا إلى التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالية ومكتب المدعي العام الفدرالي في نيويورك، حاول خان المقيم في كندا السفر إلى نيويورك حيث "كان ينوي استخدام أسلحة آلية وشبه آلية لتنفيذ عملية قتل جماعية دعما لتنظيم الدولة الإسلامية ضد مركز يهودي في بروكلين".



وكان الشاب تحت المراقبة منذ تشرين الثاني الماضي، ولا سيما بسبب رسائله على شبكات التواصل الاجتماعي واتصالاته المشفرة وتوزيعه "مقاطع فيديو ودعاية لتنظيم الدولة الإسلامية" وفق وزارة العدل.



وقال غارلاند إنه "ممتن جدا لشركائه الكنديين لتحركهم السريع واعتقالهم المتهم".