قتلى وإصابات جراء قصف اسرائيلي على مدرسة نازحين ومبنى سكني في غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن 13 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأصيب 15 في غارات وقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومبنى سكنيا في غزة.



وكشفت الوكالة أن ثمانية على الأقل من القتلى كانوا في خيام للنازحين في مدرسة حليمة السعدية في جباليا شمال غزة.



وأما الجيش الإسرائيلي، فأعلن من جهته في بيان، أنه "نفّذ ضربة دقيقة على أشخاص كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس متحصنين داخل مجمع كان يستخدم سابقا تحت اسم مدرسة حليمة السعدية في شمال قطاع غزة".



وفي حادث منفصل، قُتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مخيم النصيرات في وسط غزة.