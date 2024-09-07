بيونغ يانغ تطلق دفعة جديدة من البالونات المحملة نفايات باتجاه الجنوب

أرسلت كوريا الشمالية دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة نفايات باتجاه الجنوب، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.



وأطلقت بيونغ يانغ نحو 190 بالونا مساء الجمعة على ما قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، وحط منها مئة حتى الآن في كوريا الجنوبية ولا سيما في شمال البلاد.



وأوضح المصدر نفسه أن الأكايس المربوطة بالبالونات احتوت "خصوصا على الورق والنفايات البلاستيكية".



وأتت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية حيث أجرى مباحثات الجمعة مع الرئيس يون سوك يول.