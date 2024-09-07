زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا

أفادت وكالة الأناضول بأن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على حسابها بمنصة "إكس" إن "زلزالا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 (+3 تغ) في مدينة قهرمان مرعش".



وأشار البيان إلى أن "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".



وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.