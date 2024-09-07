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o
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القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
أخبار دولية
2024-09-07 | 05:40
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القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
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القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
كشف القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية اللواء حسين سلامي عن استهداف اثنتي عشرة سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط ردًا على هجمات استهدفت أربع عشرة سفينة إيرانية.
وأشار سلامي إلى أن هذه الهجمات جزء من مواجهة بحرية بين إيران والاسرائيليين، والتي توقفت بعد الضربات الإيرانية للسفن الإسرائيلية.
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