ميلوني خلال لقائها زيلينسكي: ايطاليا لن تتراجع عن دعم أوكرانيا

يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مطالبته بدعم عسكري إضافيٍ لبلاده لمواجهة الهجمات الروسية، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي في إيطاليا.وفي الإطار، اجتماع زيلينسكي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أكدت أن بلادها لن تتراجع عن دعم أوكرانيا، مشددةً على أن هذا القرار يعكس المصلحة الوطنية لإيطاليا.