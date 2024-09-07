ستارمر في دبلن لترسيخ "حقبة جديدة" بين إيرلندا والمملكة المتحدة

يعقد رئيس الوزراء البيريطاني كير ستارمر محادثات مع نظيره الايرلندي سايمون هاريس السبت في دبلن، خلال أول زيارة يجريها رئيس حكومة بريطاني إلى ايرلندا منذ خمس سنوات، في وقت تسعى لندن إلى تهدئة العلاقات مع حلفائها الأوروبيين بعد بريكست.



وهذه الزيارة التي وصفتها الحكومة البريطانية بأنها "لحظة تاريخية في العلاقات البريطانية الايرلندية" تعكس الدفء في العلاقات الثنائية بعد سنوات صعبة في ظل حكومة المحافظين السابقة.



وتقول لندن إنها ترى فيها "حقبة جديدة من التعاون والصداقة"، وفق بيان صدر قبل وصول ستارمر إلى دبلن.



ونقل البيان عن ستارمر قوله إن "علاقتنا لم تصل بعد إلى أقصى إمكاناتها، لكنني أريد تغيير ذلك"، مؤكدًا أنه ونظيره "متفقان" على التعاون بين البلدين.



ووصف هاريس من جانبه هذه الزيارة بأنها "لحظة مهمة" لجعل أسس العلاقات بين البلدين "أفضل وأكثر متانة".



وأشار بشكل خاص إلى وضع "خطة مشتركة" لتحديد إطار العلاقات بين حكومتيهما.