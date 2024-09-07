رئيس المخابرات البريطانية: إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل هنية

أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني "إم.آي6"، ريتشارد مور أنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي وقع في طهران في أواخر تموز والذي تحمل طهران مسؤوليته لإسرائيل.



وعندما سُئل مور، خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز ، عما إذا كانت إيران سترد، قال: "أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاولون القيام به في هذا الصدد".