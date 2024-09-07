نسبة المشاركة 4,56% بعد ساعتين من التصويت في انتخابات الجزائر الرئاسية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي أن نسبة المشاركة، الرهان الأساسي في الانتخابات الرئاسية، بلغت 4,56% في الساعة العاشرة (التاسعة تغ).



واوضح شرفي في تصريح للتلفزيون الحكومي ان نسبة المشاركة لدى الجزائريين في الخارج، وهم نحو 900 ألف ناخب بدأوا التصويت الاثنين، بلغت الى غاية السبت في العاشرة صباحا 14,5 بالمئة.



أما في داخل البلاد فقد تنقل لمكاتب التصويت نحول مليون ناخب من أصل نحو 23,5 مليون.