الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نسبة المشاركة 4,56% بعد ساعتين من التصويت في انتخابات الجزائر الرئاسية

أخبار دولية
2024-09-07 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نسبة المشاركة 4,56% بعد ساعتين من التصويت في انتخابات الجزائر الرئاسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نسبة المشاركة 4,56% بعد ساعتين من التصويت في انتخابات الجزائر الرئاسية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي أن نسبة المشاركة، الرهان الأساسي في الانتخابات الرئاسية، بلغت 4,56% في الساعة العاشرة (التاسعة تغ).
     
واوضح شرفي في تصريح للتلفزيون الحكومي ان نسبة المشاركة لدى الجزائريين في الخارج، وهم نحو 900 ألف ناخب بدأوا التصويت الاثنين، بلغت الى غاية السبت في العاشرة صباحا 14,5 بالمئة.
     
أما في داخل البلاد فقد تنقل لمكاتب التصويت نحول مليون ناخب من أصل نحو 23,5 مليون.

آخر الأخبار

أخبار دولية

المشاركة

4,56%

ساعتين

التصويت

انتخابات

الجزائر

الرئاسية

LBCI التالي
قتلى و92 جريحا في الصين جراء الإعصار "ياغي"
البيت الأبيض: بايدن سيستضيف ستارمر في 13 أيلول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-28

المتحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة للداخلية الإيرانية: تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية لساعتين

LBCI
أخبار دولية
2024-07-31

زيلينسكي: الانتخابات الرئاسية الاميركية تشكل "تحديا" و"خطرا" بالنسبة الى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-07-18

تبون يقدم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الجزائرية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-07

نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا الأعلى منذ 1981

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:04

قتلى فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
10:57

رئيسا المخابرات البريطانية والأميركية يدعوان لمواصلة دعم أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
10:20

إصابة أول إنسان بانفلونزا الطيور من دون الاتصال بحيوان بالولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:10

قتلى في أعمال عنف طائفية في ولاية مانيبور الهندية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-09-06

على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)

LBCI
فنّ
2024-08-23

بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)

LBCI
فنّ
2024-09-05

"التحضيرات لرمضان 2025 بدأت"... دانييلا رحمة تعلن انضمامها رسميا الى شركة الصباح! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-05

القاضي حاتم ماضي يوضح الإحتمالات المطروحة لمسار قضية سلامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:33

ميلوني خلال لقائها زيلينسكي: ايطاليا لن تتراجع عن دعم أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:31

بو حبيب لـ"الجزيرة": إسرائيل نقلت لنا رسالة عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:58

قاووق: المقاومة ازدادت قوة وهي لا تؤخذ بالتهديدات والتهويلات

LBCI
أخبار دولية
05:40

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط

LBCI
أخبار دولية
00:33

البابا يحض بابوا غينيا الجديدة على "وقف دوامة" العنف القبلي

LBCI
أخبار لبنان
16:40

باسيل: لم يتجرأ أحد على فتح ملف سلامة سوى التيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:14

رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان

LBCI
منوعات
05:21

كشف خيانتها... فدخلت المقهى وأطلقت عليه النار أمام الجميع في تركيا! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
05:50

جينيفر لوبيز بفستان جريء يحبس الأنفاس: "لا يمكن إيقافي" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أطفالٌ يفترشون الرصيف في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
17:00

يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: مخاوف من أنّ تقديم مقترح ثان خلال أسابيع لن يؤدي إلّا إلى إحراج إدارة بايدن

LBCI
اسرار
23:34

أسرار الصحف 07-09-2024

LBCI
منوعات
14:00

أنقذت أحد الأشخاص وكادت أن تخسر حياتها... إليكم ما حصل مع ملكة جمال إنكلترا ذات الوزن الزائد!

LBCI
منوعات
04:30

هل تريدون المحافظة على رائحة العطر؟ اعتمدوا هذه النصائح (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More