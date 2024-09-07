وزير التموين المصري: الإحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

أعلن وزير التموين المصري شريف فاروق اليوم السبت أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ستة أشهر.



وقال الوزير: "لا يزال الحوار مفتوحًا مع عدة جهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصةً من القمح، سواء من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج".