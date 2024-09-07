إنقاذ حوالى خمسين مهاجرا في قناة المانش

أنقذ حوالى خمسين مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى إنكلترا صباح السبت قبالة ساحل قناة المانش، بينما أُجريت عمليات بحث عن شخصين أُبلغ عن فقدان أثرهما، حسبما أفادت السلطات البحرية في بيان.



وأبلغ مهاجر على متن هذا القارب المركز الإقليمي للمراقبة التشغيلية والإنقاذ (كروس)، بأنّ شخصا سقط في الماء، حسبما أفادت السلطات البحرية في مقاطعة المانش وبحر الشمال (بريمار) في بيان، بعد أربعة أيام من غرق زورق آخر في قناة المانش.



وتمكّن عناصر الإنقاذ من تحديد موقع الشخص الذي وقع في الماء وانتشاله.



وطلب 57 شخصا كانوا على متن الزورق المساعدة، لكن حوالى 15 شخصا آخرين "رفضوا المساعدة... وواصلوا رحلتهم تحت مراقبة مناسبة" من قبل خدمات الطوارئ، حسبما أفادت المصادر ذاتها.



وقالت السلطات البحرية في مقاطعة المانش وبحر الشمال في بيانها "بالنظر إلى المخاطر التي يواجهها المهاجرون في حال اتخاذ إجراءات ... لإجبارهم على الصعود إلى قوارب الإنقاذ الحكومية... فقد تم السماح لهم بمواصلة رحلتهم".



وبمجرد الانتهاء من عملية الإنقاذ، أُبلغ مهاجرون تمّ إنقاذهم "أنّ شخصين قفزا إلى البحر لمساعدة شخص سقط قبلهما".