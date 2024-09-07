قتلى في أعمال عنف طائفية في ولاية مانيبور الهندية

قتل خمسة أشخاص على الأقل في مواجهات ذات طابع ديني بولاية مانيبور في شمال شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول في الحكومة المحلية، بعد إغلاق المدارس أبوابها غداة هجوم صاروخي نفذه متمردون يرجح أنهم من الكوكي وأدى إلى مقتل شخص.



واندلعت مواجهات جديدة أدت الى مقتل خمسة أشخاص في مقاطعة جيريبام عند الحدود بين الهند وبورما.



وقال مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس: "منذ الصباح، تدور اشتباكات بين المجموعتين في جيريبام. جمعنا خمس جثث وننتظر مزيدا من التفاصيل".



وأفادت وكالة "برس تراست" الهندية للأنباء أن شخصا أردي قتيلا خلال نومه، بينما قتل أربعة "مسلحين" خلال "تبادل لإطلاق النار في وقت لاحق".