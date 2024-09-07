رئيسا المخابرات البريطانية والأميركية يدعوان لمواصلة دعم أوكرانيا

أعلن رئيسا المخابرات الأميركية والبريطانية أن "مواصلة مسار" دعم أوكرانيا خلال حربها مع روسيا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى وتعهدا بتعزيز تعاونهما هناك وفي مواجهة تحديات أخرى.



وفي مقال رأي نشر في صحيفة فاينانشال تايمز، كتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات البريطاني ريتشارد مورفيه أن "الشراكة تكمن في صميم العلاقة الخاصة بين بلدينا"، مشيرين إلى أن الجهازين احتفلا منذ عامين بمرور 75 عاما على إقامة هذه الشراكة.



وقالا إن جهازي المخابرات في البلدين "يقفان معا في وجه الحرب العدوانية التي يشنها بوتين على أوكرانيا".



وأضافا أن "مواصلة المسار فيما يتعلق بأوكرانيا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. لن ينجح بوتين في تقويض سيادة أوكرانيا واستقلالها"، وذكرا أن المخابرات الأميركية والبريطانية ستواصل مساعدة نظيرتها الأوكرانية.