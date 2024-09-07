قتلى فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس: "ثلاثة شهداء وأكثر من عشرين اصابة تم انتشالهم، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين مصلى وغرفة صف في مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".



من جانبه، أعلن الجيش الاسرائيلي تنفيذ "ضربة دقيقة" على المدرسة.



وأضاف في بيان أن الضربة استهدفت "إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس متحصنين داخل مجمع كان يستخدم في السابق كمدرسة عمرو بن العاص".

