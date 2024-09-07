إصابة أول إنسان بانفلونزا الطيور من دون الاتصال بحيوان بالولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية الأميركية أن فحوصا أثبتت إصابة شخص بانفلونزا الطيور من دون أن يكون قد احتك بحيوان، في حالة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة.



حتى الآن، كانت إصابات البشر بانفلونزا الطيور المكتشفة في الولايات المتحدة مصدرها مزارع الطيور أو الأبقار. وأدخل شخص بالغ إلى مستشفى في ميزوري في 22 آب، وأثار وضعه شكوك السلطات فطلبت إجراء اختبارات إضافية عليه. وأكدت النتيجة أنه مصاب بانفلونزا الطيور، حسبما ورد في تقارير صادرة عن المراكز الفيدرالية للوقاية من الأمراض ومكافحتها وعن السلطات الصحية المحلية في الولاية الواقعة في وسط البلاد. وقالت التقارير إنه "لم يُسجل أي انتقال للمرض بين المقربين (من المريض) أو غيره".



ويشعر الخبراء بقلق إزاء العدد المتزايد من الطيور المصابة بالمرض، على الرغم من أن الحالات لدى البشر ما زالت نادرة. وهم يخشون من تحور للفيروس يجعله ينتقل من إنسان إلى آخر.



وهذه الحالة الرابعة عشرة المكتشفة هذا العام في الولايات المتحدة وهي الأولى التي لم يكن فيها المريض على اتصال مع حيوان.



ورصد وباء انفلونزا الطيور في فصل الربيع في الولايات المتحدة، إلا أن هذا المرض الذي يصيب الدواجن والطيور بشكل رئيسي بات يصيب حاليا الأبقار.

