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الصين تؤكد للولايات المتحدة أنها تمثل "فرصة" اقتصادية و"ليست تهديدا"

أخبار دولية
2024-09-07 | 13:54
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الصين تؤكد للولايات المتحدة أنها تمثل &quot;فرصة&quot; اقتصادية و&quot;ليست تهديدا&quot;
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الصين تؤكد للولايات المتحدة أنها تمثل "فرصة" اقتصادية و"ليست تهديدا"

أكد نائب وزير التجارة الصيني لنظيرته الأميركية أن بلاده تمثل "فرصة" اقتصادية و"ليست تهديدا" للولايات المتحدة، وذلك خلال محادثات اعتبرها "مهنية وعقلانية وبراغماتية".
    
واستقبل نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين السبت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للتجارة ماريسا لاغو في تيانجين بشمال الصين، في ثاني اجتماع هذا العام بين المسؤولين المكلفين قضايا التجارة الدولية.
     
وأجرى المسؤولان محادثات "مهنيّة وعقلانية وبراغماتية" حول القضايا السياسية والتجارية التي أثارها خصوصا أصحاب الأعمال في البلدين، وفق ما قالت وزارة التجارة الصينية في بيان.
     
وأعرب وانغ شوين عن مخاوف بلاده بشأن رسوم جمركية إضافية عدة وعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركات ومنتجات صينية.
     
كما أكد أن بكين تعارض القيود التي فرضتها واشنطن على التجارة والاستثمار "بحجة قدرة الانتاج الصينية المفرطة".
     
وأكد لمحاورته أن "الصين الحديثة، ذات عدد السكان الكبير، هي فرصة للولايات المتحدة، وليست تهديدا"، بحسب الوزارة. 
     

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