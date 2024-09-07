13 قتيلا و45 جريحا في حادث مروري في ساحل العاج

لقي 13 شخصا حتفهم في حادث مروري في شمال ساحل العاج بين حافلة ركاب قادمة من مالي وشاحنة صهريج، حسبما أفادت السبت خدمات الإنقاذ ووسائل إعلام محلية.وقع الاصطدام الجمعة حوالي الساعة 23,00 (محلي وغرينتش) على الطريق السريع الذي يربط بين بواكي وكورهوغو، وأدى إلى مقتل 13 شخصا "تفحمت جثثهم" وفق حصيلة أعلنتها خدمات الإنقاذ، كما أصيب 45 شخصا بينهم 19 طفلا.