الحوثيون: أسقطنا مسيرة أميركية في أجواء محافظة مأرب

اعلن المتحدث العسكري بإسم الحوثيين يحيى سريع اليوم السبت إن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز (إم.كيو-9) "أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".



وأضاف في بيان أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".