بوليفيا تعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد بسبب حرائق الغابات

أعلنت وزارة الدفاع في بوليفيا حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات المستعرة.



وأوضح وزير الدفاع إدموندو نوفيلو في مؤتمر صحفي، أن حالة الطوارئ الوطنية ستسمح للبلاد بتنسيق الدعم الدولي بسرعة.



وقال: "سيتيح لنا هذا الحصول على دعم أكثر مرونة وفعالية من الدول الصديقة ومن التعاون الدولي".



وتشهد بوليفيا أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2010 حيث أتت النيران على ما لا يقل عن 3 ملايين هكتار (7.5 مليون فدان) هذا العام، وفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل الذي يتابع الحرائق.



وتعاني قوات مكافحة الحرائق في بوليفيا من إنهاك كبير فيما وجهت الحكومة نداء للحصول على مساعدات دولية.