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زعيم كوريا الشمالية يؤكد أهمية تعزيز القوة البحرية
أخبار دولية
2024-09-07 | 23:50
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زعيم كوريا الشمالية يؤكد أهمية تعزيز القوة البحرية
أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، أهمية تعزيز القوة البحرية وذلك خلال تفقده لموقع بناء قاعدة بحرية.
وقال كيم: "أصبح بناء قاعدة بحرية لتشغيل أحدث السفن الحربية الكبيرة مهمة ملحة بعد أن أصبحنا قريبين من امتلاك سفن حربية سطحية كبيرة وغواصات لا يمكن أن ترسو بالوسائل الحالية لرسو السفن الحربية".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن كيم أكد خلال تفقده للموقع على الحاجة إلى بناء ميناء بحري قادر على تشغيل أنظمة الأسلحة الخاصة بالسفن، وكشف النقاب عن تدابير عسكرية لنشر أنظمة للدفاع الساحلي مضادة للطائرات للدفاع عن الميناء.
وقال كيم إن هناك مزايا جيوسياسية للموقع باعتباره موقعا استراتيجيا للبلاد يحدها البحر من الجانبين الشرقي والغربي. ولم يحدد التقرير موقع بناء القاعدة على وجه الدقة.
أخبار دولية
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
القوة البحرية
سفن حربية
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