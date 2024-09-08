إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية... وإصابة 7 أشخاص

أعلن مسؤولون أن شرطة ولاية كنتاكي الأميركية تبحث في منطقة وعرة قرب غابة وطنية عن مشتبه به بعد إصابة سبعة أشخاص على الأقل بجروح جراء إطلاق النار عليهم أثناء القيادة على الامتداد الريفي لطريق سريع بين الولايات.



وبدأت الواقعة قبل الساعة 6 مساء بقليل (10:00 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالي تسعة أميال خارج مدينة لندن، عندما استجابت الشرطة لبلاغات عن إطلاق نار صوب مركبات تسير على الطريق السريع 75 في مقاطعة لوريل. وجاء إطلاق النار من منطقة تكسوها الأشجار أو جسر علوي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.



وقال راندال ويدل رئيس بلدية لندن في منشور على فيسبوك إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح بعضهم بأعيرة نارية. وأكد أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى. ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل عن عدد أو طبيعة الإصابات.



ولندن مدينة صغيرة يبلغ تعدادها نحو ثمانية آلاف شخص وتقع بالقرب من غابة دانييل بون الوطنية على بعد نحو 145 كيلومترا جنوبي ليكسنغتون.



وطلب رئيس البلدية من الجمع في المنطقة "التزام منازلهم كون المشتبه به لا يزال طليقا".



وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بالقرب من مكان إطلاق النار في كنتاكي ولكن أعيد فتحه في وقت لاحق على الرغم من عدم إلقاء القبض على المشتبه به حتى الآن.



وبعد حوالي ثلاث ساعات من إطلاق النار، حذر مكتب رئيس بلدية مقاطعة لوريل من "شخص مطلوب" قال إنه "مسلح وخطير". وطالب المواطنين بعدم الاقتراب من الرجل البالغ من العمر 32 عاما.



