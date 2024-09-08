قتيلان وعدد من الجرحى في قصف روسي استهدف مدينة سومي الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية صباح اليوم، أن ضربة جوية روسية أسفرت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا.



وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي على تلغرام إن "العدو شن الليلة الماضية هجوما جويا على مدينة سومي. قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون"، مضيفة أن أضرارا لحقت أيضا بمنازل وسيارات.