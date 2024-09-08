مرشح المعارضة الفنزويلية "في طريقه إلى إسبانيا" في طائرة للجيش الإسباني

أعلنت السلطات الإسبانية في بيان، أن مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي يؤكد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام الرئيس نيكولاس مادورو "في طريقه إلى إسبانيا" في طائرة تابع للجيش.



وكتب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن بيان الحكومة: "بطلب منه، إدموندو غونزاليس في طريقه جوا إلى إسبانيا في طائرة لسلاح الجو الإسباني. تتعهد الحكومة الإسبانية احترام الحقوق السياسية والسلامة الجسدية لكل الفنزويليين".



وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت السبت، أنها منحت تصريحا بالسفر إلى إسبانيا لإدموندو غونزاليس أوروتيا، مؤكدةً أنه غادر البلاد.



وكتبت نائبة الرئيس الفنزويلي على شبكات التواصل الاجتماعي: "اليوم، 7 أيلول، غادر إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد. بعد لجوئه الطوعي إلى السفارة الإسبانية في كراكاس قبل بضعة أيام، طلب من الحكومة الإسبانية اللجوء السياسي (...) وقد منحته فنزويلا التصريح اللازم، وذلك من أجل مصلحة السلام والهدوء السياسي في البلاد".