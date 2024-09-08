أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة هجومية وصاروخ أطلقتهم روسيا

أعلنت القوات الجوية في أوكرانيا اليوم، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 15 من أصل 23 طائرة مسيرة هجومية وكذلك صاروخا جويا موجها أطلقتهم روسيا خلال الليل.



وأفادت عبر تيليغرام بأن طائرتين مسيرتين وثلاثة صواريخ أخرى لم تصل إلى أهدافها، مشيرة الى أن الطائرات المسيرة اعترضتها على الأرجح أنظمة الحرب الإلكترونية الأوكرانية.