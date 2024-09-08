غازبروم الروسية تعتزم إرسال 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها سترسل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهو ما لا يختلف كثيرا عن الكميات المرسلة في الأيام القليلة الماضية.