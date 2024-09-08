الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غازبروم الروسية تعتزم إرسال 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
أخبار دولية
2024-09-08 | 03:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غازبروم الروسية تعتزم إرسال 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها سترسل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهو ما لا يختلف كثيرا عن الكميات المرسلة في الأيام القليلة الماضية.
أخبار دولية
غازبروم الروسية
الغاز
أوروبا
أوكرانيا
التالي
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 مدنيين إسرائيليين في هجوم بالرصاص قرب الحدود مع الأردن
أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيرة هجومية وصاروخ أطلقتهم روسيا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
مقتل نساء في قصف روسيّ في قرية صغيرة في دونيتسك
أخبار دولية
07:39
مقتل نساء في قصف روسيّ في قرية صغيرة في دونيتسك
0
آخر الأخبار
07:19
صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية على غزة في 7 تشرين الاول إلى 40972 والمصابين إلى 94761
آخر الأخبار
07:19
صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية على غزة في 7 تشرين الاول إلى 40972 والمصابين إلى 94761
0
فنّ
07:18
"هم أغلى وأجمل ما في حياتي"… إلهام شاهين توجه رسالة مؤثرة لعائلتها (صور)
فنّ
07:18
"هم أغلى وأجمل ما في حياتي"… إلهام شاهين توجه رسالة مؤثرة لعائلتها (صور)
0
أخبار دولية
07:17
حملة مرشح رئاسيّ جزائريّ: انتهاكات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر
أخبار دولية
07:17
حملة مرشح رئاسيّ جزائريّ: انتهاكات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
مقتل نساء في قصف روسيّ في قرية صغيرة في دونيتسك
أخبار دولية
07:39
مقتل نساء في قصف روسيّ في قرية صغيرة في دونيتسك
0
أخبار دولية
07:17
حملة مرشح رئاسيّ جزائريّ: انتهاكات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر
أخبار دولية
07:17
حملة مرشح رئاسيّ جزائريّ: انتهاكات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر
0
أخبار دولية
05:44
السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الانسان ويتهمها بالتسيس
أخبار دولية
05:44
السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الانسان ويتهمها بالتسيس
0
أخبار دولية
05:37
ارتفاع حصيلة إعصار ياغي إلى تسعة قتلى في فيتنام
أخبار دولية
05:37
ارتفاع حصيلة إعصار ياغي إلى تسعة قتلى في فيتنام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-09
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
فنّ
2024-07-09
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
0
موضة وجمال
2024-09-06
بيونسيه تحتفل بعيدها الـ43 في وجهة استوائية... بدت كشابة عشرينية! (صور)
موضة وجمال
2024-09-06
بيونسيه تحتفل بعيدها الـ43 في وجهة استوائية... بدت كشابة عشرينية! (صور)
0
منوعات
2024-09-04
فجر السعيد تثير بلبلة كبيرة... رحبت باسرائيليين في منزلها: "أهلاً وسهلاً بكم أبناء عمّنا"! (فيديو)
منوعات
2024-09-04
فجر السعيد تثير بلبلة كبيرة... رحبت باسرائيليين في منزلها: "أهلاً وسهلاً بكم أبناء عمّنا"! (فيديو)
0
منوعات
2024-09-04
ضربتها صاعقة على الشاطئ... ثم حصل ما لم يكن في الحسبان!
منوعات
2024-09-04
ضربتها صاعقة على الشاطئ... ثم حصل ما لم يكن في الحسبان!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
0
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
0
رياضة
13:39
اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة
رياضة
13:39
اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
0
أخبار دولية
13:23
العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...
أخبار دولية
13:23
العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
2
منوعات
12:30
العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)
منوعات
12:30
العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)
3
منوعات
11:24
بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!
منوعات
11:24
بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!
4
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
5
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
6
آخر الأخبار
02:40
يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة
آخر الأخبار
02:40
يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة
7
فنّ
07:50
ظهور نادر لأحد نجوم مسلسل "فريندز"... لن تصدقوا كيف أصبح! (صور)
فنّ
07:50
ظهور نادر لأحد نجوم مسلسل "فريندز"... لن تصدقوا كيف أصبح! (صور)
8
أمن وقضاء
09:31
العثور على جثة شاب في أحد حقول بلدة الصالحية- شرق صيدا
أمن وقضاء
09:31
العثور على جثة شاب في أحد حقول بلدة الصالحية- شرق صيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More