البابا يترأس قداسا امام 35 ألف مؤمن في بابوا غينيا-الجديدة

ترأس البابا فرنسيس أمام 35 ألف شخص، قداسا في الهواء الطلق في بور موريسبي عاصمة بابوا غينيا الجديدة حيث تثير الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام حماسة كبيرة.



وبعد الظهر، سيقوم البابا البالغ 87 عاما بزيارة سريعة إلى بلدة فانيمو النائية في أقصى شمال شرق البلاد والواقعة بين المحيط والحدود الإندونيسية.



ومنذ فجر الأحد، توافد آلاف المؤمنين إلى ملعب جون غيس للمشاركة في القداس وقد ارتدى بعضهم اللباس التقليدي فيما وضع آخرون قمصانا أو قبعة تحمل صورة البابا.



وقال البابا فرنسيس: "الأخوة والأخوات انتم الذين تعيشون على جزيرة كبيرة في المحيط الهادئ قد تعتبرون أنفسكم احيانا سكان أرض بعيدة واقعة في أقاصي المعمورة".



وأضاف: "اليوم الرب قريب منكم".