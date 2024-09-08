الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 مدنيين إسرائيليين في هجوم بالرصاص قرب الحدود مع الأردن

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن مسلحا قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين في هجوم قرب معبر حدودي مع الأردن اليوم، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا بالرصاص.



وقال الجيش الإسرائيلي: "اقترب مسلح من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر".



وأضاف: "قوات الأمن قتلت المسلح، معلنا مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين نتيجة للهجوم.



ويُعرف المعبر الحدودي أيضا باسم جسر الملك حسين. ويقع إلى الشمال من البحر الميت وفي منتصف المسافة تقريبا بين عمّان والقدس.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم، أن سلطات البلاد بدأت التحقيق في واقعة إطلاق رصاص على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم جسر اللنبي.

وقال مسؤول أردني لرويترز، إن الأردن أغلق جسر الملك حسين.