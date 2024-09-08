الداخلية الاردنية: السلطات بدأت التحقيق في واقعة إطلاق الرصاص قرب معبر الملك حسين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن سلطات البلاد بدأت التحقيق في واقعة إطلاق رصاص على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم جسر اللنبي، وذلك بعد إعلان مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين جراء الهجوم.