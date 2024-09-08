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الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-09-08 | 05:03
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الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا
أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه مقتربا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية "حررت بلدة نوفوروديفكا" في منطقة دونيتسك.
وتقع هذه المدينة على بعد حوالى عشرين كيلومترا عن بوكروفسك ذات الأهمية اللوجستية للجيش الأوكراني.
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