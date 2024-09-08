ضربة جوية إسرائيلية تقتل مسؤولا كبيرا في الدفاع المدني بغزة

أفاد مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني بأن ضربة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا اليوم قتلت محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وأربعة من أفراد عائلته.



وأعلن الدفاع المدني في بيان، أن استشهاد مرسي يرفع عدد أفراد الجهاز الذين استشهدوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول إلى 83 فردا.



ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل بشأن استشهاد مرسي.



وذكر سكان أن قوات إسرائيلية فجرت أيضا منازل عدة في حي الزيتون في مدينة غزة والواقع على بعد خمسة كيلومترات من منطقة جباليا. وقالت فرق طبية إنها لم تتمكن من الاستجابة لنداءات بائسة من بعض السكان الذين قالوا إنهم محاصرون داخل منازلهم وبعضهم مصاب.