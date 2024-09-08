الرئيس الأوكراني يعيّن وزيرا سابقا مستشارا له

ذكر منشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عيَّن اليوم أولكسندر كاميشين وزير الصناعات الاستراتيجية السابق مستشارا خارجيا للقضايا الاستراتيجية.



واستقال كاميشين من الحكومة الأسبوع الماضي ضمن تعديل وزاري في مرحلة حرجة من الحرب مع روسيا.