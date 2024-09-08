ارتفاع حصيلة إعصار ياغي إلى تسعة قتلى في فيتنام

ارتفعت حصيلة الإعصار ياغي الذي اقتلع اسطح مساكن وأغرق مراكب وتسبب بانزلاقات تربة في فيتنام، إلى تسعة قتلى الأحد.



وقضى أربعة أفراد من عائلة واحدة في انزلاق تربة في مقاطعة هوا بنه الجبلية في شمال فيتنام ليل السبت الأحد على ما ذكر الاعلام الرسمي.



ووقع انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة جراء الإعصار عندما انهار سفح تلة وغمر منزلا على ما ذكرت صحيفة VNExpress نقلا عن السلطات المحلية.



ونجا مالك المنزل البالغ 51 عاما فيما قضت زوجته وابنته وحفيداه وعثر على جثثهم بعيد ذلك.