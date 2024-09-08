نتنياهو: هذا يوم صعب

علّق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على عملية إطلاق النار في معبر اللنبي، قائلاً: "هذا يوم صعب".



وجدد نتنياهو التزام بلاده تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين وضمان أن غزة لا تعود تشكل تهديدا.