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حملة مرشح رئاسيّ جزائريّ: انتهاكات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أخبار دولية
2024-09-08 | 07:17
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حملة مرشح رئاسيّ جزائريّ: انتهاكات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر
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حملة مرشح رئاسيّ جزائريّ: انتهاكات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر

سُجلت انتهاكات في الانتخابات الرئاسية التي لم تعلن نتائجها الأولية بعد، في الجزائر، وفق ما قالت حملة المرشح الرئاسيّ الجزائريّ حساني عبد العالي، في بيان.

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