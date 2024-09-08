حملة مرشح رئاسيّ جزائريّ: انتهاكات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر

سُجلت انتهاكات في الانتخابات الرئاسية التي لم تعلن نتائجها الأولية بعد، في الجزائر، وفق ما قالت حملة المرشح الرئاسيّ الجزائريّ حساني عبد العالي، في بيان.