مقتل نساء في قصف روسيّ في قرية صغيرة في دونيتسك

قُتلت ثلاث نساء جراء قصف روسيّ في قرية صغيرة في دونيتسك، وفق حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين.



وقال إنّ القوات الروسية قصفت قرية تشيركايسكه بذخيرة عنقودية صباحًا، مما أدى إلى مقتل النساء اللاتي بلغت أعمارهن 43 و45 و53 عامًا وإصابة رجل واحد وإلحاق أضرار بما لا يقل عن تسعة منازل وسيارات.



وحث الحاكم السكان على المغادرة في رسالة عبر تيليجرام.