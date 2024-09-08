بعد الهجوم المسلح قربه... اليكم أهمية معبر اللنبي

الهند: تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لدى مسافر قادم من دولة تشهد تفشيا

الهند: تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لدى مسافر قادم من دولة تشهد تفشيا

مقتل نساء في قصف روسيّ في قرية صغيرة في دونيتسك